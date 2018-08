(ANSA) – ROMA, 4 AGO – Solo un inconveniente elettrico ha fermato Aleix Espargarò durante le qualifiche del gp della Repubblica Ceca, proprio mentre stava facendo il miglior giro del weekend. Ora la gara si preannuncia una rincorsa alle posizioni che valgono punti iridati. Continuano le difficoltà di Scott Redding, che fatica a trovare una combinazione di mescole soddisfacente. “Sentivo di avere le giuste energie per essere efficace. Nelle FP3 infatti sono stato molto più veloce – dice Espargarò -, mancando l’accesso diretto alla Q2 per poco meno di un decimo. Ero comunque convinto di potercela fare nella Q1 e infatti nel mio secondo run stavo facendo un bel giro, ma poi la moto si è spenta e non ho potuto continuare. Partiremo dal fondo, ma darò il meglio per recuperare. Questa mattina col motore nuovo siamo stati competitivi e affatto lontani dai migliori, quindi rimaniamo fiduciosi”. “Sono in una situazione complicata con la scelta di gomme dice Redding -: ci sono una serie di piccole cose che non mi permettono di migliorare”.