(ANSA) – CALDAROLA (MACERATA), 4 AGO – Viste le condizioni di sicurezza allo stato attuale e considerata la situazione di ripristino della viabilità in alcune strade del paese, il Sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, ha emesso un’ordinanza di riapertura della zona rossa, di via De Magistris e altre strade circostanti la piazza principale nel paesino maceratese duramente colpito dal terremoto del 2016. Anche l’accessibilità al piazzale Vittorio Emanuele è stata ampliata arretrando ancora le transenne e in molti punti eliminandole completamente. Le abitazioni restano inagibili, e quindi i proprietari dovranno comunque rispettare le procedure di legge per accedervi. Tutto il centro storico è però nuovamente accessibile alle auto e ai pedoni. “Un nuovo segnale di ritorno alla normalità – ha dichiarato il primo cittadino – tanto atteso da tutti i cittadini e fatto nei tempi necessari al fine di evitare ogni forma di rischio”.