(ANSA) – NAPOLI, 4 AGO – “Malcuit l’abbiamo preso, arriva a titolo definitivo, 12 milioni più bonus per un totale di 13”. Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Sky prima dell’amichevole contro il Liverpool, a Dublino. Il terzino francese di origini marocchine del Lilla sarà nei prossimi giorni in Italia per le visite mediche, prima di firmare il contratto con gli azzurri. Il patron azzurro ha annunciato anche il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibaly: “Io non vendo, c’è Hamsik che è rimasto, Koulibaly che è il migliore nel suo ruolo e ha rinnovato con noi per i prossimi cinque anni. Abbiamo detto no a un’offerta da 90 milioni per lui, c’erano tre squadre pronte a prenderlo”. Capitolo aperto, invece, per il portiere. “Ochoa – ha detto De Laurentiis – siamo stati con i suoi agenti, mi auguro arrivi, ma abbiamo avuto molto da fare negli ultimi due giorni perché il Napoli mi sta nel cuore e c’è un Bari tutto da ricostruire”.