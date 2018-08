(ANSA) – CORNATE D’ADDA (MONZA), 4 AGO – Il cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri e dai vigili del fuoco a Cornate d’Adda (Monza), all’interno della Centrale idroelettrica ‘Esterle’, all’interno di un contenitore dove vengono convogliati i detriti che si depositano sulle griglie di contenimento delle acque del fiume Adda. La donna, che potrebbe aver avuto tra i 60 e i 70 anni, non è stata ancora identificata. È plausibile che il suo corpo sia arrivato all’interno della centrale trasportato dall’acqua. Al momento ai carabinieri di Vimercate (Monza), che indagano sulla vicenda, non risulterebbero denunce di scomparsa compatibili con la donna deceduta. All’apparenza non vi sarebbero evidenti segni di violenza sul suo corpo. Lunedì verrà effettuata l’autopsia come disposto dall’autorità giudiziaria.