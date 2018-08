CARACAS – Un attentato fortunatamente andato a vuoto. Il presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, sta bene. Lo ha confermato, assicurando l’ottima salute del capo dello Stato, il ministro della Comunicazione Jorge Rodríguez.

Il ministro, molto prudente e scarno nelle dichiarazioni, ha confermato l’esplosione di due “droni” e anche il ferimento di almeno 7 agenti della Guardia Nazionale. Ma le versioni sull’incidenti sono ancora confuse. In molti affermano che i “droni” sono stati abbattuti da franco tiratori. Infatti, molti testimoni affermano che gli aeromobili pilotati a distanza sarebbero esplosi vicino il palco presidenziale, nella centrica Avenida Bolívar. Era in corso la cerimonia per commemorare l’81esimo anniversario della fondazione della Guardia Nazionale.

Al momento dell’attentato, il presidente Maduro parlava alla nazione e il suo discorso era trasmesso in televisione. Il capo dello Stato, prima che la trasmissione fosse interrotta improvvisamente, stava invitando i venezuelano a partecipare al censimento del parco macchine. E’ questa un’iniziativa orientata a far conoscere quale sia realmente la quantità di vetture che circolano in Venezuela.

– Hanno di nuovo fallito – ha affermato il ministro Rodríguez -. E’ stato un gesto disperato dell’estrema destra. Tra qualche minuto il capo dello stato parlerá alla nazione.

Gli esperti in materia assicurano che il presidente Maduro annuncerà il coprifuoco e altri provvedimenti.