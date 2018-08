(ANSA) – ROMA, 5 AGO – Fallito attentato, a Caracas, contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro. E’ successo mentre il capo dello Stato teneva un discorso durante la parata militare per l’anniversario della creazione della Guardia nazionale. Alcuni droni, carichi di esplosivo, sono esplosi ferendo alla fine sette persone. Il capo dello Stato è stato allontanato subito dal palco. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo semisconosciuto che si fa chiamare ‘Soldati in t-shirt’. Maduro ha attribuito la responsabilità all’estrema destra in collaborazione con ‘cospiratori’ a Bogotà e Miami, citando il presidente della Colombia Juan Manuel Santos. Accusa infondata, secondo la Colombia. Successivamente su Twitter il leader venezuelano ha scritto: “Dio e il popolo sono con noi” e “Grazie allo scudo protettivo del popolo e alla benedizione di Dio sono uscito illeso e mi trovo in piedi e vittorioso”.