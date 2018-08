(ANSA) – TORINO, 5 AGO – “Abbiamo fatto quindici giorni intensi, con tanti viaggi; abbiamo visto bei stadi e fatto delle ottime partite. Abbiamo messo minuti e cominciato a far capire ai nuovi la mentalità che ci vuole per giocare alla Juventus e vincere i primi trofei. Adesso avremo un paio di giorni liberi e poi da mercoledì ci ritroveremo con gli altri per cominciare a preparare questa stagione, però il bilancio credo sia davvero positivo”. Resta un po’ di delusione per la sconfitta col Real Madrid. “In un quarto d’ora abbiamo preso tre gol, col Real Madrid gli errori li paghi, forse mentalmente non abbiamo avuto l’attenzione necessaria per giocare queste partite – dice il difensore in una video intervista al sito della Juventus -. C’era un po’ di stanchezza, soprattutto mentale, per i tanti viaggi e per le quattro partite in dieci giorni. Non era facile, devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che erano qui e hanno fatto una tournee fantastica. Se abbiamo fatto una buona tournee il merito è loro”.