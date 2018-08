(ANSAmed) – TEL AVIV, 05 AGO – La legge ‘Stato-Nazione’ secondo cui Israele e’ lo Stato nazionale del popolo ebraico ”non colpisce ne’ intende colpire in futuro i diritti del privato cittadino”. Lo ha affermato il primo ministro Benyamin Netanyahu secondo cui essa ”fortifica invece la legge del Ritorno” per gli ebrei della Diaspora. Serve inoltre ad impedire ”l’ingresso incontrollato in Israele di palestinesi” mediante le unioni familiari, e ”puo’ aiutare a bloccare il futuro ingresso di infiltrati”, ossia di migranti africani.