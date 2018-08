(ANSA) – MILANO, 5 AGO – “Red and black my favorite colors”, rosso e nero i miei colori preferiti. Questo messaggio di Paolo Maldini, a corredo dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, accredita le indiscrezioni secondo cui sarebbe vicino il ritorno in società come dirigente dell’ex capitano, addirittura imminente secondo le ricostruzioni di Sky Sport. Bandiera del Milan e della Nazionale, Maldini non ha più lavorato nel calcio da quando ha smesso di giocare nel 2009 e da poco è brand ambassador di Dazn, l’app che trasmette anche alcune partite di Serie A. Leonardo, il nuovo dg dell’area tecnico-sportiva milanista, vuole fortemente coinvolgerlo nel progetto Milan appena avviato da Elliott. “Paolo è un grande amico, lui e la sua famiglia rappresentano la storia Milan – notava giorni fa -: è un valore unico, enorme, se venisse con noi sarebbe molto bello. Vediamo”. Domani, tra l’altro, è atteso a Milano Gordon Singer, che assieme al padre Paul guida il fondo Elliott.