(ANSA) – MILANO, 5 AGO – Paolo Maldini torna al Milan come direttore sviluppo strategico area sport. “La nomina di oggi è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine – dichiara, in una nota, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni -. Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan”.