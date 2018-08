(ANSA) – ROMA, 5 AGO – Il futuro di Eden Hazard è sempre in bilico, perché il giocatore ha dichiarato di essere interessato a lasciare Londra e firmare con il Real Madrid. Per questo motivo il Chelsea, il suo club, si è attivato in modo da convincerlo a rimanere in ‘Blues’. Secondo il Times, domani partirà l’offerta per il belga: il giornale parla di un contratto da 17 milioni di euro a stagione. Non solo Sarri, infatti, lo considera essenziale per l’economia della squadra, ma è proprio la dirigenza che vuole metterlo al centro di un progetto a lunga scadenza. Hazard diventerebbe così uno dei giocatori più pagati della Premier League, come Alexis Sanchez o Pogba del Manchester United.