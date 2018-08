(ANSA) – BERGAMO, 5 AGO – Test nel Centro sportivo Bortolotti per l’Atalanta contro la Primavera: la partitella d’allenamento durata un’ora scarsa (36′ nel primo tempo) è finita 6-1. Gasperini ha lasciato a riposo chi ha giocato giovedì in Europa League, a Sarajevo. A segno Pasalic, Kulusevski, Cambiaghi, Tumminello (doppietta) e Cornelius nel primo tempo, ancora Tumminello nella ripresa. Fra i titolari sempre fermo Ilicic per l’infezione ai denti con ingrossamento del linfonodo sul collo: a rischio anche la partecipazione all’andata del terzo turno di qualificazione all’Europa League in Israele contro l’Hapoel Haifa.