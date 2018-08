(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Senza gli adeguati rinforzi la prossima sarà “una stagione difficile”. E’ l’ennesimo avvertimento – probabilmente anche l’ultimo, visto che il calciomercato inglese chiude giovedì – che Jose Mourinho ha lanciato alla dirigenza del Manchester United dopo il ko (1-0) con il Bayern Monaco, nell’amichevole che ha concluso la preparazione prima del’inizio della Premier League, nel prossimo fine settimana. “Il mio Ceo sa quello che voglio e ho ancora qualche giorno per aspettare e vedere cosa succede”, ha detto Mourinho, riporta la Bbc. “Gli altri club che competono con noi sono molto forti e hanno già squadre fantastiche – ha aggiunto il portoghese – oppure stanno investendo in maniera massiccia come il Liverpool, che sta comprando tutto e tutti. Se non miglioriamo la nostra squadra sarà una stagione difficile per noi”.