(ANSA) – ROMA, 6 AGO – L’ex milanista Keisuke Honda ‘emigra’ in Australia. Il Melbourne Victory ha infatti annunciato l’arrivo del giapponese, definito sul sito societario “il più grande acquisto nella storia del nostro club”, che è stato acquistato “grazie all’aiuto della federazione australiana e del broadcaster Fox Sports”. Honda è reduce dal Mondiale giocato con il Giappone, nazionale con cui in tutto ha messo insieme 98 presenze e 37 reti, ed è l’unico giocatore dei Blue Samurai ad aver segnato in tre diverse edizioni del torneo iridato. Dopo l’esperienza nel Milan ha giocato in Messico nel Pachuca, mentre prima dei rossoneri aveva militato nel Nagoya Grampus Eight e nel Cska Mosca. Ora la A-League australiana, dove l’aspetta il derby contro il Melbourne City, squadra che ha la stessa proprietà e gli stessi colori del Manchester City e del New York City.