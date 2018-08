(ANSA) – BERLINO, 6 AGO – Dopo il caso Mesut Ozil, è il ritiro di Mario Gomez dalla nazionale tedesca a rilanciare il dibattito sulla pessima prestazione ai Mondiali della Germania. Gomez, 33 anni, ha annunciato ieri il passo indietro via Facebook, affermando di aver deciso di lasciare già molto prima della deludente prestazione in Russia. “Il mio tempo nella Nazionale non è stato sempre facile dal punto di vista sportivo, non è stato sempre di successo, ma è stato comunque meraviglioso”, ha scritto l’ex viola su Fb. “Adesso ho 33 anni, e non mi vendo per quello che non sono. Mi sento bene, amo la nazionale, e so che il futuro è altrove e che non può reggersi sulle spalle di un trentatreenne: è ora di fare spazio ai giovani”, ha affermato. Rammaricato il capitano Manuel Neuer: “peccato che Mario lasci la nazionale – ha commentato -, perché è un calciatore “di primo piano”.