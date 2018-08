(ANSA) – ROMA, 6 AGO – “Tutti, da LEGA a M5S, Pd, Leu, votano no all’emendamento di FdI per vincolare la cessione delle nostre unità navali al governo libico all’impegno di un blocco navale. Davvero un voto incomprensibile, dopo anni in cui sicuramente tutto il centrodestra ha chiesto il blocco navale…”. Lo scrive su twitter la presidente di Fdi, Giorgia Meloni.