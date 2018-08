(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Slitta il campionato di Serie C alla prima settimana di settembre, a rischio l’avvio del torneo per il “clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano”. E’ quanto ha deciso il Consiglio direttivo di Lega Pro, svoltosi a Firenze. Alla base della motivazione, la richiesta di indire nuove elezioni in Figc per iniziare una nuova governance e “iniziare una stagione di riforme non più rimandabile”. La decisione sulle sorti del torneo sarà affidata a un’assemblea di Lega programmata per il 22 agosto a Roma.