(AANSA) – BUENOS AIRES, 6 AGO – A due giorni dall’esame in Senato a Buenos Aires di un progetto di legge che si propone di autorizzare in specifici casi l’interruzione volontaria della gravidanza, i media hanno reso noto che una ragazza di 22 anni, madre di due figli, è morta ieri a Santiago del Estero, nel nord del Paese, per le conseguenze di un aborto clandestino. La creatività è stata protagonista delle manifestazioni pro e contro, e giorni fa davanti alla sede del Parlamento, un gruppo di ragazze sono scese silenziosamente in piazza a favore della legge indossando i costumi della serie televisiva ‘Il racconto dell’ancella’ (The Handmaid’s Tale), ispirata al romanzo di Margaret Atwood. Le donne indossavano cuffie bianche e mantelli rossi, la stessa divisa che caratterizza le ancelle nel racconto della scrittrice canadese.