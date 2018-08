(ANSA) – IL CAIRO, 6 AGO – Due laboratori di restauro e parte dell’enorme cantiere del ‘Grand Egyptian Museum’ (Gem), il nuovo faraonico museo delle antichità egizie in costruzione vicino alle piramidi, è stato visitato stamane dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Enzo Moavero all’inizio della terza e ultima giornata dalla sua visita al Cairo, la prima di un capo della diplomazia italiana in Egitto dal 2015. A Moavero è stato mostrato un laboratorio dove vengono restaurati alcuni pezzi del tesoro di Tutankhamon custodito finora al museo di piazza Tahrir. E’ previsto che i cinquemila reperti della tomba di Tutankhamon, molti dei quali mai esposti nel Museo Egizio del centro della capitale, vengano proposti nella nuova struttura in costruzione a Giza quando sarà aperta al pubblico (parzialmente ormai solo l’anno prossimo stando ai più recenti annunci).