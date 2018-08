(ANSA) – TORINO, 6 AGO – “Mi sono stufata delle minacce di morte a me e alla mia famiglia, semplicemente perché ho fatto notare che dei cretini mi hanno lesionato la cornea”. Daisy Osakue risponde agli ‘hater’ che in questi giorni l’hanno accusata di avere strumentalizzato l’aggressione di cui è stata vittima. E che hanno riempito il suo profilo Facebook di insulti. “Ma state scherzando? – continua – Ancora continuate a fare commenti del cavolo sul ‘ha chiamato il popolo italiano razzista’. Si dimenticano tutti un’altra volta che italiana lo sono anche io. Secondo queste persone sarei dovuta stare zitta e incassare il colpo di un gruppo di cretini senza dire nulla? Vi rendete conto di quanto assurda è questa storia?”. Daisy che, dopo il via libera dei medici nei giorni scorsi, si trova a Berlino per partecipare agli Europei di Atletica Leggera, conclude con appello: “informatevi prima di criticare le persone”.