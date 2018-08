(ANSA) – MILANO, 6 AGO – Dopo Paolo Maldini, un’altra bandiera potrebbe tornare al Milan, Kakà, con il quale Leonardo ha già un appuntamento fissato a settembre. “Io lo adoro, è il mio pupillo, e ha manifestato la voglia di imparare da dirigente, di capire come funzionano le cose, a gratis, e di stare vicino – ha ammesso Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonero -. E’ l’ultimo Pallone d’oro del Milan, per sempre sarà legato alla società e sicuramente sarà in zona. Non sappiamo come, però è vero che ha tanta voglia di imparare, penso che a settembre sarà a Milano, ma non c’è niente di definito”.