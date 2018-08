(ANSA) – AOSTA, 6 AGO – Una frana si è staccata in val Ferret, nella località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, ed ha invaso la strada comunale. E’ in corso l’evacuazione preventiva di turisti e residenti che si trovano nella vallata, molto frequentata d’estate per le passeggiate. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e il corpo forestale; inoltre è intervenuto l’elicottero della protezione civile: sono in corso dei controlli per verificare se la frana – provocata da un violento temporale – abbia interessato delle persone. Alcuni escursionisti, sorpresi dal maltempo, sono stati recuperati e accompagnati a valle dalle guide del Soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza di Entreves. (ANSA).