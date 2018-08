(ANSA) – ROMA, 6 AGO – E’ firmato dal leader del Mondiale, Marc Marquez, il miglior tempo nei test della MotoGp sul circuito ceco di Brno, all’indomani del gran premio vinto dalla Ducati di Dovizioso. Il portacolori della Honda ha fatto segnare il tempo di 1’55”209, precedendo di 133 millesimi la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco e di 190 il compagno di squadra Daniel Pedrosa. Quattro i decimi di distacco accumulati dall’italiano della Ducati, quarto nella lista dei tempi, mentre Valentino Rossi è sesto a circa sette decimi, tutti dati relativi visto che ogni team ed ogni pilota hanno lavorato su particolari specifici, difficilmente confrontabili. Marquez ha girato a lungo, anche con una moto tutta nera, combinando pezzi già in uso con quelli del prototipo 2019. Rossi ha lavorato a lungo sulla moto da Gp per cercare di migliorarla in vista della gara in Austria. Due le cadute di rilievo, che hanno coinvolto Andrea Iannone, costretto a sospendere il test con la sua Suzuki, e Aleix Espargarò, con l’Aprilia.