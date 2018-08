(ANSA) – ROMA, 6 AGO – L’Italia continua a dominare la scena agli Europei di tiro a volo, in corso di svolgimento nell’impianto austriaco di Leobersdorf. Oggi era il turno delle gare di Double Trap e l’Italia ha vinto l’oro sia nella prova maschile, con il calabrese Antonino Barillà, che in quella femminile con la leccese di San Cesario Claudia De Luca. I due hanno poi sparato assieme nella gara mista della loro specialità, conquistando l’argento dietro gli slovacchi Zuzana Stefecekova e Hubert Olejnik. Tra gli uomini Barillà ha vinto con il punteggio di 146/150, regolando in scioltezza il russo Anton Nekrasov (141), e lo slovacco Olejnik (139). Quinto l’altro azzurro Ignazio Maria Tronca, figlio dell’ex commissario straordinario del Comune di Roma Francesco Paolo Tronca. Nelle prova delle Ladies, la De Luca è stata in testa già dalla terza serie e ha chiuso prima con 131/150. Con lei sul podio la slovacca Stefecekova (119) e l’altra azzurra Sofia Maglio (114). La Maglio, in coppia con Tronca, è stata bronzo anche nella gara mista.