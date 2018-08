CARACAS – Il Deportivo Lara supera (0-2) lo Zulia e approfittando della sonfitta (1-0) imposta dallo Zamora al Monagas, balza al comando della classifica con 6 punti.

Jesús Hernández (36’) e Martín Batallini (88’) hanno segnato le reti con cui i barquisimetani hanno espugnato il campo del Pachencho Romero di Maracaibo.

Con la maglia del Lara sona scesi in campo gli italo-venezuelani Giacomo Di Giorgi e Riccardo Andreutti. Mentre con lo Zulia c’era l’allenatore di origine campana Francesco Stifano.

Allo Zamora é bastato un gol di Erickson Gallardo (57’) per mandare al tappeto il Monagas. Nell’altro big match della terza giornata, il Deportivo Táchira ha battuto per 3-1 al Deportivo La Guaira. Per i gialloneri sono andati a segno Víctor Aquino (61’) e la doppietta di José Miguel Reyes (79’ e 87’). Mentre gli arancioni erano passati in vantaggio grazie all’autogol di Daniel Benítez (51’).

Sul campo di Pueblo Nuevo la nostra collettivitá é stata rappresentata da Edgar Pérez Greco (ha giocato 68 minuti é stato sostituito Luis Melo). Sull’altra sponda c’erano Francesco La Mantía (76’ minuti disputati, sostituito al 76esimo da José Balza) e Vicente Suanno (rimasto in campo 57 minuti, al suo posto é entrato Adolfo Beltrán). Questa gara ci ha lasciato una piccola curiositá: i due capitani erano italo-venezuelani: Pérez Greco con i gialloneri e Suanno con gli arancioni.

Giornata amara per il Caracas battuto (1-2) tra le mura amiche dalla matricola Estudiantes de Caracas. Ospiti in vantaggio con Luis Gonz{alez (25’), i rojos del Ávila pareggiano con il colombiano Arrieta (78’). Neanche il tempo di pareggiare che i padroni di casa si sono ritrovati a rincorrere, Jean Fuentes ha siglato l’1-2 in favore dell’Estudiantes.

Sul campo del Cocodrilos Sport Park l’italianitá si é fatta presente grazie a Robert Quijada Fasciana (ha disputato l’intera gara), Daniel Saggiomo (subentrato al 65esimo al posto di Robert Hernández). Mentre con la casacca degli accademici c’era l’ex di turno Gabriele Rosa, Franco Fasciana e sulla panchina José Fasciana.

Il Portuguesa ha festeggiato la sua 1000° partita in Primera División con un pareggio (2-2) sul difficile campo del Mineros. Erick Sarmiento e Winston Azuaje avevano portato sul 0-2 la gara di Cachamay, ma poi c’é stata la rimonta dei padroni di casa con Nelson Hernández e Johan Arrieche.

Hanno completato la terza giornata del Torneo Clausura: Aragua-Estudiantes de Mérida 1-3, Atlético Venezuela-Carabobo 1-1, Academia Puerto Cabello-Trujillanos 1-1 e Deportivo Anzoátegui-Metropolitanos 0-4.

(di Fioravante De Simone)