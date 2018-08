MILANO. – Forza Italia lancia da Milano una stagione di rinnovamento, con una nuova campagna social, che dovrà portare il partito “ad occupare quello spazio che c’è tra le Lega e il Pd”, ma senza pensare “ad inciuci”. Ad annunciare la nuova stagione azzurra, che prevede anche i congressi a livello locale, è il vice presidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una conferenza stampa dove, alla presenza di parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali e comunali fa anche il punto sulla politica economica del governo.

Forza Italia “non può andare con il Pd, è contro il Pd, noi vogliamo un governo di centrodestra – ha chiarito -, vogliamo dare all’Italia questo governo in cui avremo un ruolo preponderante”. Infatti secondo il numero due del partito il governo Lega-Movimento 5 stelle “non avrà lunga durata perché è contro natura”.

Per questo Forza Italia si sta preparando a vincere la prossima sfida elettorale, quella delle elezioni europee del 2019: “vogliamo vincere le europee – ha detto – e vogliamo che Berlusconi ritorni ad essere votato dagli italiani”.

Tajani ha bocciato la politica economica del governo e in particolare le proposte e le misure dei 5 Stelle come il decreto Dignità (“che farà perdere 130 mila posti di lavoro in 10 anni), il reddito di cittadinanza (“un insulto ai giovani del sud”) e la contrarietà alle grandi opere, come la Tav, che “si deve realizzare perché porta progresso e crescita al Paese”.

Infine ha lanciato un avvertimento: “le tante promesse sono insostenibili e saranno i mercati a giudicare. Gli investitori cominciano ad avere paura per le incertezze di questo governo – ha concluso -. E l’aumento dello spread è una tassa aggiuntiva”.

(di Michela Nana/ANSA)