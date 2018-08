(ANSA) – WASHINGTON, 6 AGO – Michelle Obama scende in campo e lancia una settimana di mobilitazione per esortare gli americani a registrarsi al voto in vista delle elezioni di midterm a novembre in cui i democratici sperano di riprendere il controllo del Congresso. La ex first lady degli Stati Uniti ha annunciato l’iniziativa che si terrà fra il 22 e il 29 settembre, con eventi che si terranno in diverse città del Paese, fra cui Detroit, Los Angeles, Miami, Chicago e New York.