ROMA. – Passo importante contro il fenomeno dell’abbandono per distrazione dei bimbi sui seggiolini in auto, che negli ultimi 10 anni solo in Italia ha fatto registrare 8 vittime. La Commissione Trasporti della Camera ha infatti approvato il disegno di legge che prevede l’obbligo di montare, sui seggiolini, speciali dispositivi acustici che ricordino la presenza del bambino a bordo dell’auto. Il provvedimento potrebbe essere accompagnato da un incentivo per l’acquisto dei sensori.

Un impegno in questo senso è stato assicurato dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero, informa una nota del dicastero, lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell’Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, probabilmente già in legge di Bilancio.

Il provvedimento, precisa la nota, costituisce “un primo risultato importantissimo per tentare di evitare tante tragedie dovute a una banale distrazione. Un segnale luminoso e uno acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo. Un piccolo dispositivo che può salvare tantissime vite”.

“Sono veramente contenta. E’ un grande onore per me dare il nome a una legge che salverà i bambini da un fenomeno, quello della distrazione genitoriale, che purtroppo colpisce tutte le società”: lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha festeggiato il via libera davanti alla Camera.

“Vogliamo evitare tante morti assurde – ha commentato il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli (M5s) – per una dimenticanza banale che può avere, però, dei risvolti davvero tragici. Ora la parola passa al Senato che, spero, dia l’ok rapidamente. La sicurezza non può aspettare”.

“Come ribadito dallo stesso ministro Toninelli nelle sue linee programmatiche, la sicurezza sulle strade è tra le priorità del nostro mandato – ha spiegato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Michele Dell’Orco -. Proprio allo scopo di diminuire i morti sulle strade italiane, dopo la piena attuazione delle misure salva bimbi, modificheremo il codice della strada per tutelare la mobilità dolce”.

Plauso alla nuova normativa sui seggiolini anti-abbandono sulle auto anche dal Codacons, che però ne chiede la gratuità.