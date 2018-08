ROMA. – L’emergenza plastica si estende dai mari ai laghi. A confermarlo è la prima indagine di Legambiente sulla presenza di rifiuti di grandi dimensioni su 20 arenili nei laghi Iseo, Maggiore, Como, Garda e Trasimeno: ne sono stati trovati in media 2,5 ogni metro quadrato di spiaggia, per un totale di 2.183 rifiuti censiti. La plastica è “la regina indiscussa” con una presenza del 75,5%.

Sul podio dei rifiuti, al primo posto ci sono i mozziconi di sigarette (29,4%). E’ il risultato della 13/a edizione (partita a fine giugno) della campagna Goletta dei Laghi di Legambiente realizzata in collaborazione con il Conou (Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) e Novamont. Le acque dei laghi continuano a essere minacciate da scarichi fognari non depurati: il 55% dei campionamenti in 17 bacini hanno evidenziato cariche batteriche oltre i limiti di legge.

Su 68 punti campionati in sei regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Lazio) 38 sono stati giudicati “fortemente inquinati” e “inquinati” mentre sono 24 i “malati cronici”, quelli segnalati dall’associazione ad ogni edizione della campagna partita nel 2006.

Dopo la plastica tra i materiali più trovati ci sono vetro e ceramica (10,3%), metallo (4,7%) e carta e cartone (4,1%); tra i rifiuti, i più diffusi sono i mozziconi di sigaretta, poi i frammenti di plastica, bottiglie (e pezzi) di vetro (7,4%), sacchetti di patatine e dolciumi (5,6%), bastoncini per la pulizia delle orecchie (3,5%).

“La cattiva gestione dei rifiuti urbani resta la causa principale” della loro presenza sulle sponde dei laghi (il 63% degli oggetti è riconducibile ad essa) spiega Legambiente rilevando che “la carenza dei sistemi depurativi e la pessima abitudine di usare il wc e gli scarichi domestici come una pattumiera, è causa del 5,4% dei rifiuti presenti”.

L’80% della plastica che arriva sulle nostre spiagge viene trasportata dai fiumi ed è presente in misura preoccupante anche nei laghi, aggiunge Legambiente che per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha monitorato la presenza di microplastiche nei laghi di Iseo, Garda, Como, Maggiore, d’Orta, Cavazzo, Trasimeno, Bracciano, Paola, e i principali fiumi immissari ed emissari.

Legambiente chiede “interventi strutturali di lungo periodo anche e soprattutto con politiche di adattamento al clima” e l’applicazione della nuova legge sugli ecoreati. I ritardi nell’affrontare questi problemi, ricorda, “hanno già portato una multa da pagare all’Ue di 25 milioni di euro, più 30 milioni ogni sei mesi finché non ci metteremo in regola”.

