CARACAS – Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, il Newcastle United ha annunciato l’ingaggio di Salomón Rondón (29 anni). L’attaccante della vinotinto arriva in prestito dal West Bromwich Albion. il bomber caraqueño avrá come allenatore lo spagnolo Rafa Benitéz.

L’ex bomber dello Zenit e del Malaga, lascia la formazione di Birminghan con cui ha giocato disputato tre stagione ed ha segnato 24 reti. “Mi sento privilegiato di poter giocare in uno dei club piú grandi della Premier League. Il Newcastle ha una tifoseria e una storia nota a livello mondiale”.

Nato a Caracas nel 1989 è una prima punta tecnica e dal gran fisico, ma capace di muoversi con buona agilità. Salomón ha voluto ringraziare la societá che si é interessata nei suoi servizi. “Sono grato per il forte interesse che hanno mostrato Rafa Benítez ed il club durante tutto questo tempo hanno fatto di tutto per averno qui. Dal principio ero convinto che sarei venuto qui. Questa é la squadra idónea per continuare la mia carriera. Sono felice di essere que e non vedo l’ora di scendere in campo é mostrare il mio talento con la maglia del Newcastle”.

La sua esperienza con il West Bromwich Albion inizia il 10 agosto 2015 quando durante la sessione estiva di calciomercato viene acquistato per 17 milioni di euro dagli inglesi con cui firma un contratto quadriennale. Il 29 agosto seguente segna il suo primo gol in Premier League, siglando il momentaneo 0-1 contro lo Stoke City al Britannia Stadium.

Il 14 dicembre 2016, nella vittoria per 3-1 contro lo Swansea City al The Hawthorns, realizza la sua prima tripletta in carriera, segnando tutte le marcature su colpo di testa; diventa così il secondo calciatore nella storia del campionato inglese, dopo Duncan Ferguson dell’Everton, a riuscire a segnare tre reti di testa nel corso della stessa partita.

(di Fioravante De Simone)