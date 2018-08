(ANSA) – ROMA, 7 AGO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo (compagnia di Alba e nucleo investigativo di Cuneo), a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno arrestato Arturo Moramarco, ritenuto l’autore dell’omicidio della moglie, Roberta Personi. L’ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo è stato emesso dal gip di Asti, sulla base dei gravi indizi raccolti dagli investigatori. La vittima, che era di Govone (Cuneo) come il marito ed è stata ritrovata morta nella sua abitazione la mattina del 26 giugno scorso, era stata in un primo tempo ritenuta vittima di una rapina in casa. I dettagli dell’indagine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11 nel comando Compagnia Carabinieri di Alba.