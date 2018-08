(ANSA) – ROMA, 7 AGO – E’ una questione di giorni, poi si conoscerà il futuro Yerry Mina, difensore del Barcellona. Il colombiano è l’oggetto del desiderio di tre club: l’Everton, il Manchester United e il Lione. Soprattutto i due club inglesi devono accelerare le pratiche, perché il mercato della Premier chiuderà giovedì. La squadra di Manchester, in particolare, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore, andando oltre il Barcellona, che ha contattato solo l’altro ieri: secondo il Mundo deportivo è stata anche presentata un’offerta che si aggira sui 40 milioni ed è simile a quella dell’Everton. Il Lione non rimane a guardare e assicura che Mina è uno degli obiettivi di mercato. Anche il club francese, come lo United, mette sul piatto della bilancia la partecipazione alla Champions, cosa che non può fare la seconda squadra di Liverool.