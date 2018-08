(ANSA) – ROMA, 7 AGO – “L’unico club che ha davvero avanzato un’offerta ufficiale per me è stato il Barcellona. Però, io intendo proseguire la mia avventura nel Chelsea, a meno che il club non voglia vendermi”. E’ la rivelazione di Willian Borges, attaccante brasiliano del Chelsea come pubblica il Mundo deportivo. Willian, almeno a parole, manifesta grande fedeltà al club londinese. “Sono un giocatore del Chelsea – dice -. Ho sempre messo in chiaro che volevo restare qui. Sarri è un allenatore al quale piace far giocare le proprie squadre a calcio: ha una filosofia di gioco simile a quella del Manchester City. Abbiamo appena iniziato a lavorare con lui, ma nei primi giorni abbiamo visto che gli piace plasmare il gioco, partendo da dietro. Sarà molto importante per noi”.