(ANSA) – ROMA, 7 AGO – “Nell’anno in cui la Nazionale femminile si qualificata per i Mondiali, rendendo orgogliosi tutti gli appassionati di sport, siamo più convinte della necessità di sostenere il passaggio organizzativo della A e B di calcio femminile alla Figc, per avviare politiche di sviluppo in linea con altre federazioni europee”. E’ l’appello di parlamentari ed ex della Nazionale di calcio femminile, a sostegno della causa del calcio femminile. A far discutere il reinserimento delle società di Serie A e B donne nella Lnd. I massimi campionati, da sempre sotto l’egida dei Dilettanti, erano passati a maggio sotto il controllo della Figc. Successivamente la Corte federale d’appello ha accolto il ricorso della Lnd e annullato la delibera. “Riteniamo importante, e in sintonia con gli obiettivi che la Nazionale parlamentari si è posta sin dalla nascita – aggiungono – sostenere le ragioni delle calciatrici, degli allenatori-allenatrici e delle società unite, auspicando che i vertici di Figc e Lnd vogliano incontrarsi a breve”.