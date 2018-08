(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Va all’Ucraina la prima medaglia d’oro degli Europei di atletica di Berlino. Maryan Zakalnytskyy ha vinto la 50 km di marcia con il tempo di 3h46’32”. Secondo posto e medaglia d’argento per lo slovacco Matej Toth, medaglia di bronzo per il bielorusso Dzmitry Dziubin. Primo degli italiani Marco De Luca, nono in 3h 55’47” e appena davanti ad Andrea Agrusti (3h57’03”). La gara femminile è andata alla portoghese Ines Henriques in 4h09’21” che ha preceduto l’ucraina Alina Tsviliy e la spagnola Julia Takacs. Decima Mariavittoria Becchetti, unica azzurra in gara, che ha chiuso in 4h31’41”.