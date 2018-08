(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Medaglia d’argento per Linda Cerruti nella gara del solo agli Europei di nuoto sincronizzato di Glasgow. L’azzurra ha realizzato 92,5000 punti ed è stata superata solo dalla russa Svetlana Kolesnichenko, oro con 94,9333. Terzo posto e medaglia di bronzo per l’ucraina Yelyzveta Yakhno con 92,1333 punti. L’Italia, che è salita sul podio in tutte le gare, chiude la rassegna continentale con nove medaglie, quattro d’argento e cinque di bronzo.