MADRID – Anche la Camera di Commercio Italiana per la Spagna sarà presente al Cna Matching 2018. La manifestazione si terrà nel Padiglione 10 della “Fiera di Roma”, il 14 settembre. L’evento, ospitato nell’imponente complesso fieristico romano, ha per obiettivo permettere ai partecipanti di fare rete. In altre parole, vuole essere un’occasione per la promozione delle relazioni tra imprese e i professionisti che l’affiancano.

Cna Matching 2018 è rivolto essenzialmente alle Piccole e Medie imprese. In questa occasione, a quelle legate all’industria edile (impiantiasti, ingegneri e architetti,, falegnami, fabbri, carpentieri); all’agroindustria e al turismo (trasformazione alimenti, cantine vini, agricoltori, ristoratiori, agroturismo); alla comunicazione e al terziario (hardware, software, grafici, audio, video, fotografi, studi di comunicazione integrata). E’ un evento pensato e disegnato a misura di aziende che desiderano esplorare nuove opportunità di crescita.

La manifestazione è organizzata da Cna Roma (con oltre 24.000 imprese associate, la più grande associazione imprenditoriale di Roma e provincia), Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in collaborazione di Assocamerestero.

La presenza della Camera di Commercio Italiana per la Spagna ha lo scopo di orientare le aziende italiane interessate ad esplorare le opportunità di crescita che offre la penisola iberica. Alla manifestazione saranno presenti anche le camere italiane bi-nazionali di Houston, Miami, Montreal, Toronto, Londra, Copenaghen e Francoforte.