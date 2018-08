(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Thibaut Courtois è a un passo dal Real Madrid, tanto da non presentarsi per il secondo giorno consecutivo agli allenamenti, e il Chelsea corre immediatamente ai ripari, individuando il suo sostituto. Secondo Onda Cero, domani i Blues dovrebbero versare la clausola rescissoria (80 milioni) per Kepa Arrizabalaga, portiere classe 1994 dell’Athletic Bilbao. In mattinata gli emissari di Roman Abramovich hanno sondato il terreno per Oblak dell’Atletico Madrid, la cui clausola è invece di 100 milioni.