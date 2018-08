(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Dal 13 al 19 agosto il National Aquatic Centre sarà il palcoscenico dei Campionati Europei di nuoto World Para Swimming, a Dublino. La Nazionale Italiana schiererà ben 28 atleti, numero storico di convocati per la Federnuoto paralimpica. Gli atleti che parteciperanno alla kermesse internazionale saranno invece circa 400 in rappresentanza delle 37 Nazioni presenti. L’ Europeo di Dublino si colloca a metà del quadriennio paralimpico e rappresenta uno step di avvicinamento sia verso i Campionati del Mondo che si svolgeranno in Malesia a luglio 2019 che ai XVI Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Quella italiana è la squadra più numerosa di sempre. Oltre alla conferma degli atleti più rappresentativi, saranno presenti molti esordienti. Gli Europei irlandesi sono importanti anche per una delle tante novità in cui ha creduto il Ct Riccardo Vernole: la staffetta con disabilità visiva (S11 – S12 – S13). Quest’anno per la prima volta nella storia gli atleti (2 donne e 2 uomini) gareggeranno nella 4 x 100 sl mixed.