(ANSA) – SASSARI, 7 AGO – Ritornano i cafoni delle spiagge. Un turista è entrato col suv sul litorale di Porto Ferro, in provincia di Sassari, e ha abbandonato l’auto insabbiata tra le dune per poi dileguarsi. Il veicolo, una Dacia Duste di una società di noleggio, è stato trovato dagli uomini della compagnia barracellare, impegnati nel servizio antincendio nella zona di Porto Ferro, che hanno subito segnalato l’episodio alla Polizia locale. Gli agenti della Municipale, guidati dal comandane Gianni Serra, stanno ora cercando di risalire all’identità del turista-cafone, al quale sarà affibbiata una multa salata, ma contro il quale potrebbe scattare anche una denuncia penale: la spiaggia di Porto Ferro, infatti, si trova all’interno di una zona naturale a vincolo paesaggistico totale. Per ora il suv resterà insabbiato a poche decine di metri dalla battigia, domani, se non si sarà fatto vivo nessuno, sarà il Comune di Sassari ad adoperarsi per rimuoverlo con un carro attrezzi. (ANSA).