MILANO. – Dalle campagne e dai vicoli dei centri urbani italiani alla Cambogia. E’ la nuova meta dell’Ape Piaggio, il mitico 3 ruote nato sulla base della Vespa, che compie i 70 anni ed appare ancora ben lontano dalla pensione. Indiscusso protagonista della motorizzazione e della ricostruzione dell’Italia del Dopoguerra, l’Ape continua ad essere partner di agricoltori, artigiani e commercianti e ad attrarre clienti non solo nel Belpaese ed in Europa, dove è simbolo di una certa italianità, ma anche in Asia.

In India, dove sono stati prodotti 2,5 milioni di tricicli nello stabilimento di Baramati, Piaggio ha raggiunto il 48,8% di quota di mercato tra i ‘tuk-tuk’ per il trasporto di cose, nonostante l’agguerrita concorrenza locale di Bajai e di Sil, già titolare dello storico marchio rivale Lambretta. Sempre in India si prepara allo sbarco Benelli, storico marchio italiano ora nelle mani dei cinesi di Qianjliang Group.

L’azienda fondata a Pesaro inaugurerà entro l’autunno un primo impianto nello stato del Terangala, in grado di assemblare 10mila moto l’anno, a cui ne seguirà un secondo per l’intero ciclo produttivo, con l’obiettivo di vendere 3mila moto nei prossimi 18 mesi.

Quanto alla Cambogia, secondo Pontedera è “uno dei mercati più dinamici e con un alto potenziale di crescita dell’area Asean per il segmento dei veicoli commerciali leggeri”, con oltre 10mila veicoli a 3 ruote importati nei primi 6 mesi dell’anno. Un dato che si confronta con i 668 tricicli importati nel primo semestre del 2017. Per il debutto cambogiano Piaggio introduce la nuova versione Ape City Lpg, a gpl, destinata al trasporto di passeggeri ed al servizio taxi.

Una lontana parente dell’Ape Calessino, proposto in Italia e in Europa come veicolo per il trasporto di passeggeri nelle zone turistiche e da sempre parte integrante del paesaggio della Costiera Amalfitana, di Capri e delle Isole Flegree.

Nei paesi in via di sviluppo l’Ape City è comunemente utilizzato come taxi e, nella sua versione motocarro e motofurgone, ha permesso lo sviluppo di un’imprenditoria locale, basata su negozi ambulanti, principalmente legati al cibo da strada, fenomeno in netta ascesa anche in Europa, o piccoli trasportatori.

Nel settore dei veicoli commerciali – che comprende anche i 4 ruote Quargo e Porter – il Gruppo Piaggio ha chiuso il 2017 con vendite nel mondo pari a 176.800 unità, per un fatturato netto pari a 391,9 milioni di euro. Nel 2020 uscirà il nuovo Porter, frutto di un accordo con la cinese Foton.

