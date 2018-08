(ANSA) – TORINO, 7 AGO – Prove tecniche di campionato per il Torino, sconfitto 3-1 nel big match col Liverpool nell’ultima amichevole estiva. Contro i vice campioni d’Europa i granata soffrono, ma escono a testa alta dall’Anfield nonostante la differenza di preparazione e una rosa non ancora all’altezza degli inglesi. Buona la prova di capitan Belotti, autore del gol che ha tenuto a galla la squadra di Mazzarri quando sembrava di dover tirar fuori il pallottoliere come una settimana fa era capitato al Napoli. A tenere è stato soprattutto il cuore, che con il 3-5-2 è il marchio di fabbrica del tecnico. Per il club inglese a segno Firmino, Wijnaldum e Sturridge.