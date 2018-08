ROMA. – La voglia di Luka MODRIC per l’Inter, e viceversa, è già un caso, almeno secondo quanto scrivono in Spagna, da dove giunge una notizia abbastanza clamorosa: il club ‘blanco’ accusa l’Inter di infrangere il fair-play finanziario, prelevando un giocatore ‘blindato’ da una clausola di 750 milioni. L’idea dei dirigenti interisti sarebbe quella di acquisire Modric con una nuova formula: pagare subito 15 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto. Cifre che il Real considera ridicole.

Il Mundo spiega che i proprietari cinesi dell’Inter vogliono inoltre investire denaro attraverso sponsorizzazioni aziendali, in modo da dirottare Modric verso la firma; una strategia vietata, perché considerata doping finanziario. Da qui l’intenzione del Real di presentare denuncia all’Uefa.

Un’altra pedina che i nerazzurri stanno seguendo è KEITA BALDE, l’ex Lazio oggi al Monaco, per il quale la trattativa è avviata (sulla base di 30 mln tra prestito ed eventuale riscatto) anche se resta complicata.

Un altro croato è in uscita da Madrid è Mateo KOVACIC che cerca spazio e minutaggio. Per questo ha deciso di trasferirsi al Chelsea con la formula del prestito, lasciando il Real Madrid. Il club londinese, dal canto suo, incassa l’addio – a questo punto sempre più probabile, visto che anche oggi il portiere non si è presentato all’allenamento – di Thibaut COURTOIS, che vuole fortissimamente il Real Madrid. Per sostituirlo i ‘Blues’ hanno pronti 80 milioni da versare all’Athletic Bilbao per KEPA ARRIZABALAGA, portiere basco cresciuto nell’omonima scuola: domani dovrebbe essere perfezionato il trasferimento.

Sembra tramontare, salvo sorprese, l’ipotesi Jan OBLAK dell’Atletico Madrid, la cui clausola è invece più alta: 100 milioni. Il Chelsea, intanto, mette le mani sull’attaccante Nabil FEKIR, che gioca nel Lione, pagando una cifra fra i 50 e i 60 milioni di euro, e sul milanista KALINIC, già alle visite mediche. Sempre per rimanere in tema di portieri, il 31enne Joe HART lascia definitivamente il Manchester City, dove da tempo non riesce a entrare nei piani di Guardiola. L’ex estremo della Nazionale inglese, che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito fra Torino e West Ham, firmerà con il Burnley.

Mino Raiola, agente di Paul POGBA, è a Manchester per convincere i dirigenti dello United a liberare il proprio assistito, che viene ritenuto “non trasferibile”. Il club catalano è deciso a proporre giocatori a Mourinho: i nomi? André GOMES, connazionale del tecnico, RAFINHA o, addirittura, uno tra RAKITIC e DEMBELE’. La chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere MILINKOVIC-SAVIC: se lo United dovesse prenderlo (costa oltre 100 milioni), Pogba può liberarsi per il Barcellona. Anche se, sul francese c’è anche la Juve che, per riavere il francese, sembra disposta a privarsi addirittura di PJANIC. Situazione in evoluzione, previste sorprese.

La cessione di Antonio SANABRIA, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per approdare nel West Ham United, porterà benefici economici anche alla Roma. Il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni per il giocatore e il Betis – salvo ripensamenti – non dirà di no a un’offerta economica vantaggiosa. La metà della cifra, tuttavia, finirà nelle casse dei giallorossi, come da accordo durante la cessione del paraguayano. TRAPP, infine, saluta il PSG: l’arrivo di BUFFON è stato fatale per lui.