(ANSA) – WASHINGTON, 8 AGO – Si conta fino all’ultimo voto in Ohio, ore dopo la chiusura dei seggi nelle elezioni suppletive del 12/mo distretto per un seggio al Congresso, e sono una manciata i voti che separano il repubblicano Troy Balderson – appoggiato dal presidente Donald Trump – in leggerissimo vantaggio sul democratico Danny O’Connor: 50,1% a 49,3% quando è stato scrutinato il 99% delle schede. Il margine e’ ‘too close to call’, troppo stretto per dichiarare la vittoria. Si dovrà aspettare il mattino. Ma per i democratici è già un successo, con un risultato quasi insperabile in una roccaforte repubblicana che non elegge un rappresentante democratico al Congresso da quasi quarant’anni. Il voto è considerato un test per Trump, l’ultimo significativo prima delle elezioni di midterm a novembre per il rinnovo del Congresso. (ANSA).