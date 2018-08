(ANSA) – WASHINGTON, 8 AGO – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si congratula via Twitter con il repubblicano Troy Balderson per la vittoria nelle elezioni suppletive in Ohio, ma il risultato nel voto per un seggio al Congresso non è ancora ufficiale, considerato ancora ‘too close to call’, ovvero testa a testa, a scrutinio quasi concluso. (ANSA).