(ANSA) – ROMA, 8 AGO – “La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché siamo convinti che la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale saranno le riforme”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.