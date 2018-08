(ANSA) – ROMA, 8 AGO – “Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione Ue ci presenteremo a testa alta, io non ho chiesto nessun atteggiamento di favore, abbiamo anticipato le linee direttive, ma non ho mai chiesto una concessione: ci presenteremo con un programma serio, coraggioso, che tuteli i nostri interessi, saremo molto seri, duri, rigorosi ma non irragionevoli e scriteriati”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando della legge di bilancio.