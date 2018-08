(ANSA) – GENOVA, 8 AGO – Visite mediche in mattinata per Andrea Favilli, nuovo attaccante del Genoa che arriva in rossoblù dalla Juventus. Il calciatore, giunto ieri sera in città, questa mattina presto ha iniziato le consuete visite presso l’istituto Il Baluardo al termine delle quali verranno completate le ultime formalità burocratiche che gli permetteranno al pomeriggio di sostenere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Favilli, reduce da un ottimo precampionato con la Juventus e autore di alcuni gol nella recente tournée americana dei bianconeri arriva al Genoa con la formula del prestito oneroso fissato in 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 mln. Ma la Juventus ha mantenuto un diritto di riacquisto che nel primo anno sarà di 21 milioni e di 24 nel secondo.