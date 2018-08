(ANSA) – ROMA, 8 AGO – Noemi Batki si è qualificata per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso a Glasgow. L’azzurra ha realizzato 279.40 che la promuove con il quinto punteggio. Nella finale a dodici in programma questo pomeriggio non ci saranno le russe Chuinyshena e Timoshinina, rispettivamente argento e bronzo a Kiev 2017, eliminate.