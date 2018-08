(ANSA) – ANCONA, 8 AGO – Anche il Comune di Ancona contro l’emendamento del decreto Milleproroghe che prevede il rinvio al 2020 dei finanziamenti per il Bando delle periferie, firmato nel dicembre 2017, che riguarda nelle Marche anche Macerata, Pesaro, Fermo e Urbino. “Vogliamo informare la cittadinanza su questo clamoroso errore – esordisce la sindaca Valeria Mancinelli rientrata d’urgenza dalle ferie dopo la diffusione della notizia -. L’11 settembre il decreto Milleproroghe sarà all’esame della Camera. Subito dopo Ferragosto convocheremo tutti i nostri deputati marchigiani affinché si impegnino a mettere una ‘pezza’ a questa gravissima situazione. saranno adeguatamente informati su quanto sta accadendo – spiega – affinché siano in grado di esercitare al meglio la loro responsabilità. Il nostro obiettivo è far conoscere quanto sta avvenendo a categorie economiche, cittadini e parlamentari; se non verrà corretta questa anomalia assumeremo iniziative anche di carattere legale”. “Non vorremmo arrivare, come molte altre realtà stanno pensando – continua Mancinelli – addirittura ad avviare cause di Comuni contro lo Stato. E’ indubbio che lavoreremo in sinergia con all’Anci nazionale. Il Comune di Ancona – riferisce – è in regola con il cronoprogramma del contratto firmato: consegna dei progetti esecutivi il 3 agosto e a settembre avvio delle gare d’appalto. Si parla di una somma che raggiunge i 12 milioni di euro, finanziati dallo Stato, ai quali si sono aggiunti altri 4 milioni da Comune, Regione ed Erap per un investimento totale di 17 milioni di euro. È chiaro – conclude la sindaca – che se i fondi dello Stato non arriveranno anche gli altri soldi non saranno impegnabili”.